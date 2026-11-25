Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, ganó Miss Universo 2026 y se convirtió en la primera mujer con hijos en obtener el título bajo las nuevas reglas de la organización. La psicóloga de 27 años consiguió la sexta corona para su país.

La gala final de la edición 75 se celebró el pasado martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. La competencia reunió a 116 mujeres de distintos países y territorios.

Tras las primeras evaluaciones, 30 candidatas avanzaron a la competencia de traje de baño, de ese grupo 12 clasificaron a la pasarela de traje de noche y cinco disputaron la corona. Barreto se impuso ante Melissa Núñez de República Dominicana, primera finalista, y Clara Vegas de Venezuela, segunda finalista.