Jazay lanza «Archivados» y anuncia su primer concierto en San Salvador

La cantante salvadoreña explora el pop urbano y se presenta el 8 de diciembre en Escenario Millennium.

La cantante salvadoreña Jazay presentó «Archivados», su primera incursión en el pop urbano. La artista explicó que la canción surgió de una situación hipotética sobre una relación que no puede concretarse y permaneció guardada durante un año antes de su lanzamiento.

El tema estuvo a cargo del cantautor salvadoreño Diego Calvo y del músico Javier Chávez, de Sivar Music Entertainment.

La artista cumple dos años de carrera musical y suma cinco sencillos originales. Su primer lanzamiento fue «Presiento» y su trabajo anterior incluyó una balada y un vals. Sobre su búsqueda sonora, aseguró: «No estoy lista para casarme con un género musical todavía».

Jazay también anunció su primer concierto para el 8 de diciembre, a las 7:00 p. m., en Escenario Millennium.

Las entradas ya están a la venta y sus canciones se encuentran disponibles en las plataformas digitales bajo el nombre de Jazay.