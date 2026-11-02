La cantante salvadoreña Jazay presentó «Archivados», su primera incursión en el pop urbano. La artista explicó que la canción surgió de una situación hipotética sobre una relación que no puede concretarse y permaneció guardada durante un año antes de su lanzamiento.

El tema estuvo a cargo del cantautor salvadoreño Diego Calvo y del músico Javier Chávez, de Sivar Music Entertainment.

La artista cumple dos años de carrera musical y suma cinco sencillos originales. Su primer lanzamiento fue «Presiento» y su trabajo anterior incluyó una balada y un vals. Sobre su búsqueda sonora, aseguró: «No estoy lista para casarme con un género musical todavía».

Jazay también anunció su primer concierto para el 8 de diciembre, a las 7:00 p. m., en Escenario Millennium.

Las entradas ya están a la venta y sus canciones se encuentran disponibles en las plataformas digitales bajo el nombre de Jazay.