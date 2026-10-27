Jay-Z encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en el SoFi Stadium

Jay-Z encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl programado para el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron la designación del rapero y empresario, cuyo nombre real es Shawn Carter.

Aunque Jay-Z ha sido una figura clave detrás de la selección de artistas del medio tiempo en los últimos años, esta será su primera presentación como protagonista del espectáculo.

Roc Nation colabora con la NFL en la producción del evento desde 2019 y ha contado con estrellas como Shakira, Jennifer López, Rihanna y Kendrick Lamar. En la edición anterior, el espectáculo estuvo encabezado por Bad Bunny.