JAY-Z conmemora 25 años de The Blueprint con dos conciertos agotados en el Soft Stadium de Inglewood

JAY-Z conmemora tres décadas de su álbum y 25 años de The Blueprint con una serie de dos presentaciones en el Soft Stadium de Inglewood. El concierto tuvo entradas agotadas y reunió a Beyoncé y dos integrantes de Destiny’s Child en una suite.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Blue Ivy apareció por sorpresa para acompañar a su padre en dos canciones. La adolescente se sentó frente al teclado mientras el rapero interpretaba The Story of O.G. y Death Presidents.

En julio, durante un concierto en el Yank Stadium de Nueva York, los tres participaron en un momento musical que incluyó Can’t Knock the Hostel y Fill in It.

En esa ocasión, Blue Ivy tocó el solo del piano al final de la canción. Al preguntarle al rapero si consideraba esa participación uno de los mejores momentos de la noche, respondió: «Tú lo dijiste, eso ni siquiera es una pregunta».