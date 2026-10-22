Japón dona ambulancias a Comandos de Salvamento para fortalecer atención de emergencias

La Embajada de Japón en El Salvador donó tres unidades de emergencia que se suman a la Asociación de Comandos de Salvamento. Las ambulancias beneficiarán a las delegaciones de Guazapa, San Miguel Tepezontes y Juayúa, que fueron seleccionadas por tener mayor necesidad.

Representantes de la institución calificaron la donación como muy significativa para las tres delegaciones beneficiadas. Explicaron que de nueve delegaciones que inicialmente se tenían contempladas, quedaron tres que resultaron ganadoras del concurso.

El pueblo y gobierno de Japón decidieron entregar las ambulancias para fortalecer los comandos de salvamento y la atención humanitaria a las víctimas de cualquier accidente. Con estas unidades, Comando de Salvamento planea fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier tipo de emergencia.