Jane Birkin: el legado de una artista que marcó el cine, la música y la moda

Jane Birkin, la actriz, cantante e ícono de la moda que marcó a generaciones enteras, fue hallada sin vida en su residencia de París el 15 de julio de 2023 a los 76 años.

Nacida en Londres en 1946, la artista desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, donde alcanzó fama internacional en 1969 con la canción Je t’aime moi non plus, interpretada junto a Serge Gainsbourg, un tema que causó polémica por su contenido pero que se convirtió en un clásico de la música francesa.

Su trayectoria incluyó más de 60 películas y su estilo sencillo y elegante inspiró el famoso bolso Birkin de Hermès, uno de los accesorios de lujo más exclusivos del mundo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, la describió como «un icono francés y una artista completa», mientras miles de admiradores recordaron su legado artístico y autenticidad.