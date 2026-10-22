Jacob Elordi presta su voz para el audiolibro de las memorias de su compañero Eric Dane

Jacob Elordi protagonizará un emotivo homenaje a Eric Dane al prestar su voz para el audiolibro de las memorias que el actor escribió antes de fallecer.

El libro, titulado My Book of Days: A Memoir in Moments, llegará al público el próximo 3 de noviembre y reúne recuerdos personales, experiencias de su carrera y reflexiones sobre su familia.

El intérprete narrará la mayor parte del audiolibro, mientras que la periodista Maria Shriver estará a cargo de la introducción.

El homenaje cobra un significado especial porque Dane interpretó a Carl Jacobs, el padre de Nate en la ficción.

Dane falleció a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica.

Con este proyecto, Elordi contribuirá a mantener vivo el legado del actor y permitirá a sus seguidores conocer una faceta más íntima de su vida.