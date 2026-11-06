J Balvin y Turizo lanzan «Como Fuera» y María Becerra estrena «Tú sin Yo»

J Balvin y Manuel Turizo lanzaron «Como Fuera», un tema que combina el reggaetón con sonidos de bachata.

Por su parte, María Becerra estrenó «Tú sin Yo», una balada sobre los amores que terminan y vuelven.

La semana también trae una colaboración de Santos Bravos con Enrique Iglesias, titulada «Ooh Laka Laka La». Olivia Rodrigo completa la lista con «Take Me Home for Christmas», una canción navideña.

«Como Fuera» muestra a J Balvin adaptándose al estilo musical de Manuel Turizo. En tanto, la colaboración entre Santos Bravos y Enrique Iglesias destaca por la química entre ambos artistas, que también se refleja en el videoclip.

Con «Tú sin Yo», María Becerra retoma el estilo de balada que ya exploró en trabajos anteriores. Por su parte, la canción de Olivia Rodrigo narra el deseo de pasar la Navidad con un chico y conocer a sus padres.

Todos estos estrenos ya están disponibles en plataformas digitales.