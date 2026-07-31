J Balvin, Selena Gomez, Becky G, Kapo y Ariana Grande presentan nuevos lanzamientos

La música suma nuevos estrenos con lanzamientos de J Balvin, Selena Gomez, Becky G, Kapo y Ariana Grande, quienes presentaron videoclips y proyectos que abarcan desde el reguetón hasta el pop y los sonidos latinos.

J Balvin lanzó el videoclip de «Dalmation», una colaboración con Ryan Castro que también funciona como homenaje a una mascota que marcó su vida.

Selena Gomez unió fuerzas con Becky G y Benny Blanco en «Te Olvido (La La)», primer sencillo conjunto de ambas artistas e incluido en el próximo álbum Hermoso.

Kapo presentó «Reina (Kriminal)», una producción que forma parte del concepto creativo Afro Rosa y explora una nueva etapa en su propuesta musical.

Por su parte, Ariana Grande estrenó el videoclip de «Petal», ampliando la propuesta visual de uno de sus trabajos más personales.

