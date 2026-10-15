El Instituto Técnico EXSAL (ITEXSAL) realizará del 19 al 25 de octubre la Expo Técnica Cultural 2026. Se trata de una actividad gratuita en la que los estudiantes exhibirán los proyectos que desarrollaron durante el año escolar.

La edición número 45 reunirá más de 302 iniciativas de distintas especialidades y niveles educativos. Participarán alumnos desde parvularia hasta bachillerato.

Entre las propuestas figuran trabajos de automotriz, servicios turísticos, fotografía, producción audiovisual y marketing. También se presentarán exposiciones en inglés y francés.

Además de mostrar el trabajo de los estudiantes, la actividad permitirá que los futuros alumnos conozcan de cerca la oferta formativa de la institución.