ITCA Fedape inaugura centro de innovación industrial con inversión de 5.8 millones de dólares

El ITCA Fedape inauguró un moderno Centro de Capacitación en Innovación Industrial para que los estudiantes desarrollen mejores competencias en la vida laboral.

El proyecto contó con una inversión de 5.8 millones de dólares y el apoyo de Corea del Sur.

El edificio cuenta con salones de clases, un aula virtual inteligente y laboratorios equipados para la formación en robótica, manufactura, automatización y análisis de datos.

En el segundo nivel, los estudiantes disponen de equipos de grado industrial para configurar redes, protegerlas y analizar vulnerabilidades.

También cuentan con equipo informático para crear aplicaciones de Industria 4.0 y soluciones para las empresas.

Cada año, el centro proyecta beneficiar a más de 2100 estudiantes y alrededor de 1500 participantes en cursos y diplomados.

El proyecto inició en 2019 y se ejecutará hasta 2028.