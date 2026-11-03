La Isla de las Muñecas: el rincón aterrador de Xochimilco en México

Cientos de muñecas antiguas cuelgan de los árboles en medio de los canales.

En los canales de Xochimilco, cerca de Ciudad de México, existe una isla cubierta de muñecas antiguas, muchas de ellas deterioradas y colgadas de los árboles. Este peculiar lugar está rodeado de leyendas sobre espíritus y sucesos paranormales.

Según la historia popular, un hombre llamado Julián Santana comenzó a colgar muñecas para ahuyentar a los espíritus después de encontrar el cuerpo de una niña que había muerto ahogada en la zona. A partir de entonces, recolectó durante décadas muñecas abandonadas y las distribuyó por toda la isla, hasta convertirla en un escenario inquietante.

Julián murió en 2001, supuestamente en el mismo lugar donde había encontrado a la niña. Actualmente, la isla se ha convertido en una atracción turística que recibe visitantes de distintas partes del mundo. Algunos aseguran sentir una energía extraña mientras recorren el lugar y observan las muñecas.