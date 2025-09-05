Con más de 300 surfista de 61 países inició la competición Isa World Surfing Games, este torneo se realiza por tercera vez en el país, según el presidente de la Asociación Internacional de Surf, hacerlo en El Salvador es clave, debido a las condiciones apropiadas de las olas.

Quienes participan en este campeonato, aseguran que tienen las mejores expectativas.

La titular de turismo, señala que la marca de Surf City, sumado a este tipo de eventos deportivos, han impactado positivamente, porque 7 de cada 10 personas extranjeras que llegan al país, ya tienen definido ir a las playas de La Libertad.

Además, proyecta que para este año se consolide la visita de 4 millones de visitantes extranjeros al país, asegura que septiembre y octubre serán meses clave para lograr estos números, debido a esta competición y otros eventos relacionados con el surf.