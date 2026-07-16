Investigaciones de la UES sobre productos naturales

El 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional como parte de la atención primaria de salud, además el 25% de los medicamentos modernos derivan de forma directa o indirecta de productos naturales, mientras que, en el país, a través del laboratorio de investigación de productos naturales de la Universidad de El Salvador, se han identificado diferentes tipos de flora que tienen propiedades analgésicas, antitumorales y antiparasitarias.

Además, este laboratorio ha aislado cerca de 400 moléculas, muchas de ellas nueva para la ciencia, y actualmente hay varias investigaciones en curso.

Profundizar en la química de productos naturales, es clave para su aplicación en diferentes áreas.

Este laboratorio de la UES tiene alrededor de 60 publicaciones científicas hasta la fecha.

El laboratorio de investigación de productos naturales cumplió 15 años de fundación y ha contribuido a la formación de nuevos investigadores para El Salvador.