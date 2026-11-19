Los proyectos de inversión privada liberados en el sector construcción superan los $7,898 millones de dólares, y de acuerdo al director ejecutivo de la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador, el 51.7% corresponden al rubro habitacional, el 23.5% al uso mixto, 4.5% en comercio, el 11.5% corresponde a logístico y el 8.3% a la industria turística.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo detalló que se han diversificado los países que están invirtiendo en El Salvador.

La inversión turística, continúa potenciando el sector, solo entre enero y octubre, se contabilizan 3.9 millones de visitantes internacionales.

El director de la Opamsss, dijo que el próximo 24 de noviembre se lanzará la versión 2 de la plataforma NIX, para agilizar los procesos en los proyectos de inversión.

A esto se suman que El Salvador cuenta con diversos incentivos fiscales para los inversionistas según el rubro.