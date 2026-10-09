Inundaciones en Santa Ana dejan pérdidas totales en comercios de la calle Aldea San Antonio

Las inundaciones registradas durante la lluvia del jueves por la tarde afectaron gravemente los comercios de la calle Aldea San Antonio en Santa Ana. Una comerciante perdió su puesto y toda su mercadería, con pérdidas estimadas en unos ocho mil dólares.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban motocicletas y vehículos arrastrados por la fuerte corriente. Residentes de la zona ayudaron a las personas afectadas durante la emergencia. La comerciante relató que el agua subió casi un metro y arrastró su galera con toda la mercadería.

Señaló que los tragantes de la zona estaban tapados y que la basura proviene de zonas más altas, desde la parte de Aldea San Antonio. Los vecinos y comerciantes aseguran que no es la primera vez que las tormentas afectan este sector. Las autoridades municipales acudieron a limpiar la zona tras el desastre causado por la lluvia.