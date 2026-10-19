Inundaciones en el este de España dejan dos muertos y confinan a más de cien municipios

Las autoridades españolas ordenaron este lunes a la población de más de cien municipios permanecer en sus casas y refugiarse en plantas altas. Las graves inundaciones provocadas por intensas lluvias en el este del país ya han dejado dos muertos.

Las lluvias torrenciales provocaron el fin de semana inundaciones y la muerte de al menos dos personas. La orden de confinamiento abarca 145 municipios en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia.

Más de quince helicópteros trabajaban sin descanso en el rescate de quienes estaban en los techos de casas inundadas. La región más afectada es la de Valencia, donde en algunas zonas se estima que cayeron unos 700 litros por metro cuadrado en 24 horas.