Inundaciones afectan terrenos cercanos al Río Grande de San Miguel tras lluvias recientes

Las inundaciones afectan terrenos cercanos al Río Grande de San Miguel. La crecida dificulta el acceso y mantiene varias áreas completamente anegadas.



Según un poblador entrevistado, el problema se agravó durante los últimos dos años.

Las inundaciones ocurren cuando el río se desborda y afectan también sectores próximos a viviendas.



El aumento del caudal puede producirse incluso cuando no llueve directamente en la zona afectada.

Las lluvias registradas en Morazán fueron señaladas como un factor relacionado con el incremento del agua.