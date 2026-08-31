Inundación repentina en el Gran Cañón deja un muerto y 15 desaparecidos

Una inundación repentina ocurrida el fin de semana en el Gran Cañón, uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, dejó al menos una persona muerta y unas 15 desaparecidas, según informó el Servicio de Parques Nacionales, que detalló que el cuerpo de un hombre de 46 años fue encontrado el domingo por la tarde cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona.

La inundación afectó el sábado las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, obligando a evacuar a decenas de personas, mientras las autoridades trabajan junto con el estado para localizar a los desaparecidos y asistir a los afectados.

El evento también causó daños significativos en la infraestructura del parque, destruyendo puentes peatonales e impidiendo el cruce del arroyo Bright Angel, además de dañar la Trans Canyon Waterline, clave para el abastecimiento de agua del parque. Las autoridades advirtieron que podrían producirse nuevas tormentas eléctricas y precipitaciones que aumentarían el riesgo de nuevas inundaciones en la zona.