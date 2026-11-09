Intervienen fábrica clandestina de supuesta medicina natural en el Mercado Central de San Salvador

Las autoridades intervinieron un puesto de venta y una bodega en el Mercado Central de San Salvador donde se fabricaban pastillas y cápsulas de supuesta medicina natural.

La producción se realizaba en condiciones insalubres para luego comercializarla, según informó la Fiscalía General de la República.

El procedimiento se derivó de una denuncia ciudadana.

Durante la intervención, las autoridades incautaron recipientes con producto, viñetas y empaques utilizados para venderlos.

La Fiscalía General de la República indicó que la investigación continuará para determinar la red de distribución.

El ente acusador buscará procesar a los responsables por el delito de despacho o comercio indebido de medicina.