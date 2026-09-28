Interrupción del servicio de agua potable

El servicio de agua potable de ANDA estará suspendido desde las de la mañana hasta las 6 de la tarde del miércoles 30 de agosto, esto afectará a sectores de San Salvador, Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa, San Martín, Ilopango, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva, ante este tipo de avisos, los ciudadanos se preparan con anticipación.

Incluso, algunos procuran mantener de forma permanente recipientes con agua, para afrontar este tipo de situaciones ya que el suministro podría presentar interrupciones en cualquier momento.

La interrupción del servicio responde a trabajos de mejoramiento en la infraestructura eléctrica del sistema norte de San Salvador.