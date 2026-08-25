Interpol coordino operativo por delitos ambientales

225 personas fueron detenidas tras una operación coordinada por la Interpol, y en que participaron nueve países, entre ellos El Salvador, procedimiento que permitió evidenciar 400 delitos contra el medio ambiente en América, además se logró la identificación de cientos de sospechosos más, y se incautó madera, armas y animales.

Principalmente aves, reptiles, tortugas, primates, felinos, así como 2,4 toneladas de aletas de tiburón y de raya, por lo que las especies protegidas se siguen explotando para destinarlas al comercio internacional.

De los distintos delitos contra el medio ambiente, 203 están relacionados con la Silvicultura y la tala ilegal; 138 por tráfico de especies silvestres; 26 de pesca ilegal; 23 delitos de minería ilegal; y 16 de contaminación.

Además, las fuerzas del orden descubrieron 15 casos transnacionales y distintas rutas de tráfico hacia Europa y Asia.

En el informe, interpol señala que también se confiscaron distintos tipos de madera, como pino, roble, guanacaste, laurel y ciprés, además de madera de cedro y palisandro que son especies de gran valor.

Y las fuerzas del orden han descubierto puntos críticos de deforestación que superan las 50,000 hectáreas, asociados a redes de delincuencia organizada que operan por varios continentes.