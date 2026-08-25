Interpol captura a 225 personas en operativo contra delitos ambientales en América

Un operativo coordinado por Interpol en el que participaron nueve países de América, entre ellos El Salvador, dejó 225 personas detenidas y permitió evidenciar 400 delitos contra el medio ambiente, además de identificar a cientos de sospechosos vinculados a redes de crimen organizado que operan en varios continentes, según informó la organización internacional.

Los delitos más recurrentes fueron 203 relacionados con silvicultura y tala ilegal, 138 por tráfico de especies silvestres, 26 por pesca ilegal, 23 por minería ilegal y 16 por contaminación, lo que refleja la magnitud de la explotación de recursos naturales en la región.

Las autoridades incautaron madera de especies de gran valor como pino, roble, guanacaste, laurel, ciprés, cedro y palisandro, además de armas, animales protegidos como aves, reptiles, tortugas, primates y felinos, así como 2,4 toneladas de aletas de tiburón y raya destinadas al comercio internacional.

El informe de Interpol también reveló la existencia de puntos críticos de deforestación que superan las 50.000 hectáreas asociados a redes del crimen organizado, y descubrió 15 casos transnacionales con distintas rutas de tráfico hacia Europa y Asia.