Inteligencia emocional y adaptabilidad son las habilidades «golazo» para jóvenes

El psicólogo Edwin Gaitán calificó como «golazo» a la inteligencia emocional, la adaptabilidad y el pensamiento crítico durante una dinámica en la que las presentadoras debían elegir las tres habilidades más importantes para los jóvenes, en un segmento denominado «mercado de fichajes».

El especialista explicó que la inteligencia emocional es fundamental porque permite regular las emociones y comprender las de los demás, facilitando relaciones saludables y el liderazgo; la adaptabilidad es clave ante un mundo en constante cambio; y el pensamiento crítico ayuda a no dejarse llevar por noticias falsas.

Otras habilidades como el inglés, el liderazgo, hablar en público, la creatividad y la inteligencia artificial recibieron tarjeta amarilla, ya que su relevancia depende del proyecto de vida y del contexto laboral de cada persona.

Gaitán recomendó a los jóvenes reconocer lo que sienten y tomar pausas antes de actuar impulsivamente para manejar mejor sus emociones.