El Instituto Salvadoreño del Migrante celebró su tradicional cena de Acción de Gracias en compañía de compatriotas retornados.

La iniciativa se realiza desde hace varios años y busca acercar a los salvadoreños con esta festividad norteamericana.

El director de la institución explicó que muchos salvadoreños vivieron 20 o 30 años en Estados Unidos y dejaron a su familia en ese país.

Relató que los migrantes le decían que ese día deberían estar con su esposa e hijos comiendo pavo. El evento sirvió para agradecer y reflexionar sobre las experiencias vividas durante el año.

También aprovechó para referirse a la situación de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y expresó su deseo de que la persecución cese.