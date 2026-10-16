Instituto Salvadoreño de Pensiones habilita simulador web para calcular monto de pensión

El Instituto Salvadoreño de Pensiones habilitó un nuevo simulador para que los salvadoreños consulten cuánto recibirán de pensión al jubilarse por vejez.

La herramienta permite calcular los montos para el sector público y privado.

En el sector privado, el usuario debe ingresar el salario promedio de los últimos 10 años, el saldo en su cuenta individual y si utilizó el adelanto del 25% de sus ahorros.

Para determinar el monto, se calcula el promedio de los salarios en los últimos 10 años ajustados por inflación. Luego se saca el porcentaje promedio por años cotizados y se añade un 30% adicional por ley.

Sin embargo, este porcentaje está condicionado según lo establece el artículo 98.