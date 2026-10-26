Instalan puestos de venta navideña en el centro de San Salvador

Puestos de venta con productos navideños fueron instalados entre la 17 y 21 Avenida Sur, además de la 4ª Calle Poniente, en el centro de San Salvador. Los comercios ofrecen nacimientos, árboles, esferas, luces y pascuas a precios accesibles.

Hay alrededor de entre 20 y 25 comercios ya instalados en la zona. Una comerciante indicó que los nacimientos de yeso dependen del tamaño: el grande vale 160 y el mediano 125.

Las luces van desde dos hasta diez dólares, y los árboles navideños desde 20 hasta 110 según el tamaño.

El horario de atención es de 7 de la mañana a 12 de la noche. Los puestos estarán en el lugar hasta el 26 de diciembre.