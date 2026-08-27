Instalación de cámaras en buses de ruta 40

El Ministerio de Obras Públicas, dio a conocer que con el apoyo de la cooperación de Corea, inició el proceso de instalación de cámaras de videovigilancia en las unidades del transporte colectivo de la ruta 40. Estos dispositivos estarán interconectados con las paradas inteligentes, lo que permitirá fortalecer el monitoreo y la seguridad del servicio.

La ruta 40 cuenta con tres recorridos, la 40-A, que parte de la ex terminal de oriente, en San Salvador, hacia Santa Tecla; la 40-B, que inicia en Zaite, pasa por Zaragoza y Santa Tecla, y finaliza en San Salvador; y la 40-E, que conecta el centro de San Salvador con Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.

Aunque no todas las unidades cuentan todavía con este sistema, los conductores señalan que varios autobuses ya han sido equipados con las cámaras de videovigilancia.

Los usuarios también respaldan la medida y consideran que esta tecnología contribuirá a mejorar la seguridad, el servicio y el monitoreo durante los recorridos.

Las cámaras, según el MOP, permitirán supervisar tanto el interior como el exterior de los autobuses, además de grabar video y transmitir información en tiempo real.