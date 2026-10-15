Inscripciones y carreras de la Universidad de El Salvador

El 21 de octubre culminará el plazo extraordinario para que los aspirantes a ingresar a la Universidad de El Salvador puedan inscribirse.

En el periodo ordinario más de 14,000 personas se inscribieron, por lo que este sábado realizarán la prueba con la que de aprobarla podrán ser admitidos para cursar su carrera en este centro de educación superior.

Toda la información para nuevo ingreso la puede encontrar en el sitio web de la Universidad de El Salvador, pero si necesita ayuda de forma presencial también puede acudir a la unidad de ingreso universitario.

En la Universidad de El Salvador no se paga matricula, ni mensualidad, e incluso muchos jóvenes son beneficiados con becas remuneradas.

La UES ofrece más de 84 carreras de pregrado, pero hay algunas tienen mayor demanda.

El año anterior la prueba ordinaria de ingreso la realizaron más de 12,000 aspirantes. Actualmente la UES cuenta con más de 60,000 estudiantes.