En compañía de salvadoreños retornados, Insami realizó su tradicional cena de acción de gracias, una iniciativa que se celebra desde hace varios años y que busca acercar a los compatriotas con esta festividad norteamericana.

El director de la institución aseguró que este espacio fue para agradecer y reflexionar sobre las experiencias vividas en el año.

También aprovechó la oportunidad para referirse a la situación de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos.

El evento también contó con la participación de representantes de organismos internacionales y se habilitaron espacios de diálogo y exposición sobre la migración irregular.