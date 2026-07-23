InSalud llega a El Salvador con terapia regenerativa para la disfunción eréctil

InSalud, una clínica especializada en salud sexual masculina, abrió sus puertas en El Salvador con una propuesta innovadora para tratar la disfunción eréctil mediante ondas de choque, una terapia regenerativa que busca reparar los tejidos dañados y atacar la causa raíz del problema.

El especialista señaló que la disfunción eréctil afecta al 40% de los hombres mayores de 40 años y que, en el 80-85% de los casos, tiene un origen vascular, por lo que la regeneración de los vasos sanguíneos es clave para una solución efectiva.

La terapia consiste en aplicar impulsos electroacústicos que activan células madre y promueven la creación de nuevos vasos sanguíneos, ofreciendo una alternativa no invasiva a las pastillas, que solo ofrecen un alivio sintomático y pueden dejar de hacer efecto.