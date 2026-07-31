Inmigrantes en Estados Unidos incrementaron

Al menos 15 millones de inmigrantes ingresaron a la frontera de Estados Unidos en los últimos años. Donde se afirma que se debe al número de llegadas récord a las fronteras y a la aplicación de algunos programas de libertad condicional. En el caso de El Salvador el número de personas aumento de 733,000 en 2019 a 920,000 en 2024 una diferencia de 187,000 personas adicionales.

Los datos son fueron reportados por el instituto de política migratoria.

Aunque México continúa siendo el principal país de origen, con alrededor de 5.5 millones de personas, la migración desde Centroamérica ha cobrado cada vez más peso. Guatemala ocupa el segundo lugar con 1.4 millones de inmigrantes en condición irregular, seguida por Honduras y El Salvador con cerca de 1.1 millones. Aunque las condiciones de seguridad han mejorado especialistas aseguran que aún hay temas que trabajar.

Los inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe representan el 84% de toda la población indocumentada en Estados Unidos, mientras que solo los centroamericanos suman cerca de 3.8 millones de personas, más de una cuarta parte del total.