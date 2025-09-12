La Organización Panamericana de la Salud lanzó una iniciativa para reducir el suicidio en Las Américas. Solo en 2021, más de 100,000 personas se quitaron la vida. Según la OPS, de aplicarse esta estrategia podrían salvarse hasta 12,000 vidas para 2030.

La iniciativa se basa en el programa vivir la vida de la OMS y propone limitar el acceso a los medios de suicidio, fomentar habilidades emocionales en los jóvenes, promover una cobertura responsable en los medios de comunicación y detectar a tiempo a las personas en peligro para brindarles apoyo.

Las Américas es la única región del mundo donde las muertes por suicidio han aumentado, con un crecimiento del 17% desde el año 2000. El caribe continúa registrando las tasas más altas, con Guyana a la cabeza, mientras que en El Salvador la tasa de mortalidad es de 7.9 por cada 100,000 habitantes.

Los hombres tienen una tasa de suicidio de 14.7 por cada 100,000 habitantes frente a 4 en mujeres.

Con esta estrategia, la OPS trabajara con gobiernos, escuelas, servicios de salud y medios de comunicación, para que unan esfuerzos para ofrecer atención de calidad, reducir el estigma sobre la salud mental y tratar el suicidio como una prioridad urgente en toda la región.