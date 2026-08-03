¡Iniciaron las fiestas agostinas! El tradicional Desfile del Correo llenó de color San Salvador

El tradicional Desfile del Correo recorrió las principales calles de San Salvador para dar inicio oficial a las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo.

Desde tempranas horas, salvadoreños y extranjeros se concentraron en la plaza Divino Salvador del Mundo para ser parte del evento, donde destacaron los carros deportivos, las bandas de paz de distintos centros educativos e institutos nacionales, además de las presentaciones de cachiporras y personajes de fantasía.

El Desfile del Correo se mantiene como una de las principales tradiciones de las fiestas agostinas. Esta actividad se realiza desde 1950.