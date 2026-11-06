Inicia montaje de villa navideña en el centro histórico

En el corazón de la capital ya inició el montaje de uno de los atractivos más esperados para la época de fin de año, la villa navideña en el centro histórico de San Salvador, un espació que reunió alrededor de 4.5 millones de personas nacionales y extranjeras, la población menciona que se encuentra a la expectativa de las atracciones que se tendrán para este año.

La plaza Gerardo Barrios destaca con su imponente árbol navideño, la casa del Grinch con shows y humor diario y el escenario principal donde todas las noches se realizan presentaciones en vivo, la plaza Libertad ubica la casa de santa, un espacio de dos niveles donde los asistentes pueden tomarse fotografías con Santa Claus, mientras que la plaza Morazán se encontrará la fábrica de galletas y la popular estación del tren navideño que recorrerá las calles iluminadas del atractivo turístico.

Además de ser un punto de encuentro para las familias, también se convierte en un espacio que genera movimiento comercial para los negocios y emprendedores ubicados en el centro histórico durante las celebraciones de diciembre.