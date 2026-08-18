Inicia entrega de canasta básica a familias agricultoras afectadas por la sequía

Inició la entrega de canastas alimenticias a familias agricultoras de Usulután, La Paz y San Vicente, zonas afectadas por la sequía en el país.

Los paquetes incluyen arroz, frijoles, harina, aceite, sardinas, cereal, café, huevos y verduras como tomate, chile verde y cebolla.

La ayuda busca contribuir a la alimentación de los grupos familiares cuyas cosechas se han visto afectadas por el fenómeno el niño.

La entrega continuará en los próximos días para familias de agricultura de subsistencia sin riego auxiliar.

La medida se realiza en medio del estado regional de alerta preventiva emitido por el Consejo Agropecuario Centroamericano ante los riesgos del fenómeno de el niño para el período 2026-2027.