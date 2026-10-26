Inicia construcción de proyecto avícola en San Miguel

Con una inversión de $12.3 millones de dólares, se inauguró un proyecto avícola en San Miguel, el cual contempla la construcción de 12 galpones tecnificados, diseñados para albergar 4.6 millones de pollos de engorde al año, equivalentes a 22.5 millones de libras anuales.

Además, la operación avícola proyecta generar alrededor de 7,300 toneladas de residuos orgánicos para producir biogás con una estimación de 3,600 megavatios por hora para energía en La Granja.

Mientras que, a través de la ley para el fomento de la expansión de las inversiones, la empresa obtuvo la calificación necesaria para acceder a incentivos económicos y fiscales.

Serán alrededor 860 empleos los que se generarán a través de este proyecto, dinamizando la economía en el oriente del país.