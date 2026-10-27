Inicia campaña para elecciones 2027

Así marcaron Nuevas Ideas y otros políticos el inicio de la campaña presidencial, con publicaciones en redes sociales de una manita con el pulgar hacia arriba y el mensaje “Bukele 2027”, en alusión a la continuidad del actual mandatario en la presidencia.

Este 27 de octubre inició oficialmente la campaña para elegir presidente y vicepresidente de la república, cuyos comicios están programados para el 28 de febrero de 2027.

El período de propaganda se extenderá hasta el 24 de febrero de 2027. Entre las restricciones, el código electoral prohíbe las pintas políticas en lugares públicos, la propaganda que injurie o difame a candidatos y la participación proselitista de miembros de la Fuerza Armada en servicio activo, agentes de la PNC y ministros de culto. Tampoco se permite hacer campaña durante los tres días previos a la elección ni el día de la votación.

En las elecciones de 2024, Bukele solicitó una licencia del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024. Durante ese período, Claudia Juana Rodríguez de Guevara quedó como designada presidencial y encargada del despacho de la presidencia.

Hasta este mediodía, en las cuentas oficiales de los demás partidos políticos que participan en la contienda presidencial no se habían identificado publicaciones relacionadas con el inicio de la campaña.