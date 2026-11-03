Ingreso de visitantes al país durante el 2026

En 10 meses, El Salvador ha recibido 3,920,720 visitantes internacionales, un incremento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Turismo, abril fue el mes con mayor afluencia, al registrar 473,364 visitantes, una cifra que coincide con el período de semana santa.

Guatemala encabeza la lista de países de procedencia, con 1,603,239 visitantes, le sigue Estados Unidos con 1,023,824 y Honduras con 804,582.

Solo en octubre, el país recibió 369,541 visitantes internacionales, un 5% más que en el mismo mes de 2025, cuando se registraron 352,785, entre los factores que coinciden con esta afluencia está el período de vacaciones de la semana morazánica en honduras.

Según estudios nacionales, en cuanto a los motivos de viaje, el 42% de los visitantes llega para visitar a familiares, el 39% por ocio y turismo, un 7% por negocios y el 13% por otros motivos. En los últimos dos meses del año, el país proyecta alcanzar los 4.2 millones de visitantes internacionales.