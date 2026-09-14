Ingreso de turistas internacionales hasta agosto del 2026

El Salvador recibió 3.2 millones de visitantes internacionales hasta agosto de este año, según datos del Ministerio de Turismo. Guatemala es el principal país de origen, con el 41% de las llegadas, seguido de Estados Unidos, con el 27%, y Honduras, con el 19%.

En promedio, los turistas permanecen entre dos y tres semanas en el país. Para ingresar, el 63 por ciento lo hizo por las fronteras terrestres, mientras que el 37 por ciento llegó por vía aérea.

Pero el movimiento turístico no solo proviene del exterior. Hasta agosto, también se registraron 6.5 millones de visitas de salvadoreños. Entre los lugares turísticos más visitados en el país, se encuentran Surf City La Libertad, centro histórico de San Salvador, áreas naturales protegidas y los sitios culturales.

Las cifras muestran el flujo de visitantes que llega desde otros países y, al mismo tiempo, el interés de los salvadoreños por conocer y disfrutar de los destinos del país.