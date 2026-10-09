Ingreso de turistas hondureños por frontera El Amatillo

La familia padilla viajó seis horas desde su casa en San Pedro Sula para llegar a ese demandado punto fronterizo El Amatillo en La Unión, la travesía apenas comenzaba y era antes del mediodía y las filas del lado hondureño son largas, son miles de personas que aprovecha la semana morazánica, uno de los feriados hondureños más importantes para visitar El Salvador.

Cuando al fin están del lado salvadoreño aquí el tiempo del trámite migratorio es ágil, se necesitan menos de tres minutos para comenzar con su viaje de verdad, conocer El Salvador.

Los flujos migratorios en este punto se han incrementado en menos de una semana. El reto es mantener la celeridad de paso y evitar que los turistas esperen hasta 4 horas como ocurre del lado de Honduras.

El centro histórico, las playas, montañas son los puntos imperdibles de más de 50,000 hondureños que visitarían El Salvador.