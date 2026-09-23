Informe de CEPAL sobre los impactos del fenómeno del niño

El Salvador registraría un aumento acumulado de 0,64 puntos porcentuales en su inflación como consecuencia del aumento de temperatura asociado al fenómeno de El Niño, según un informe especial de la Cepal. El documento simuló el impacto sobre los precios en países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, tomando como referencia el aumento de temperatura registrado durante el episodio de el niño 2023-2024.

Según la comisión de Naciones Unidas, la inflación acumulada en la región podría subir entre 0,40 y 0,93 puntos porcentuales, según el país. Guatemala encabeza la lista con 0,93 puntos, seguido de Honduras con 0,88. El Salvador se ubica en tercer lugar con 0,64 puntos, por encima de Nicaragua 0,52, Panamá 0,47, Costa Rica 0,44 y República Dominicana con 0,40.

El informe explica que el efecto máximo sobre los precios se alcanza tres meses después del episodio climático. Los períodos analizados por país fueron marzo de 2024 en Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana; septiembre de 2023 en El Salvador; mayo de 2024 en Guatemala y Honduras; y enero de 2024 en Panamá.

La Cepal señala que el niño afecta los precios a través de varios canales: menor producción agrícola por sequías, menos oferta de energía por la reducción de caudales para generación hidroeléctrica, y daños en infraestructura que encarecen el transporte y la distribución de productos. A esto se suman las expectativas de nuevos aumentos de precios y los efectos externos, derivados de la reducción en producción de países clave para la oferta mundial de alimentos y energía.

El organismo aclara que estos resultados son parciales, ya que no consideran otros impactos como sequías prolongadas o alteraciones directas en las lluvias, por lo que los efectos reales sobre la inflación podrían ser aún mayores a los aquí estimados.