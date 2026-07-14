Inflación sube a 2.76 %, según el BCR

La inflación en el país continúa incrementando, así lo indica el más reciente reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Reserva. Las cifras revelan que, de mayo a junio, dicho indicador aumentó 0.23 puntos porcentuales, al pasar de 2.53 % a 2.76 %.

En total fueron seis rubros los que impulsaron este incremento, pero las alzas más significativas se concentraron en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó un 0.17 %, probablemente influenciado por una mayor demanda en el consumo de bebidas debido al Mundial. En contraste, el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco registró una reducción de 0.21 puntos porcentuales.

Además de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, el sector de recreación y cultura incrementó un 2.14 %, convirtiéndose en el rubro con la mayor inflación en tan solo un mes. Mientras tanto, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles mantuvo su tendencia al alza, al pasar de 1.12 % en mayo a 2.01 % al cierre de junio.

Por otro lado, el rubro de prendas de vestir y calzado registró un leve incremento del 0.09 %, mientras que restaurantes y hoteles aumentó un 0.33 %.

El Índice de Precios al Consumidor es utilizado para medir la inflación y el comportamiento de 238 bienes y servicios agrupados en 12 divisiones. Cuanto más aumenta el IPC de un rubro cada mes, más caro resulta adquirir esos productos o servicios; por el contrario, cuando disminuye, significa que sus precios han bajado, lo que representa un comportamiento favorable para la economía.