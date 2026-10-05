Infertilidad y tabaquismo

Fumar puede impedir el sueño de concebir un hijo, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres que fuman presentan un mayor riesgo de infertilidad superior en un 40% de las que no lo hacen.

Y es que la nicotina puede crear sustancias que impactan en el sistema reproductivo.

Pero la exposición al humo del tabaco ajeno también puede ser riesgoso para concebir un bebé e incluso cuando ya está en gestación.

Pero ¿sabía usted que fumar también puede hacer infértiles a los hombres? Especialistas mencionan que el consumo está relacionado con trastornos de la reproducción, anomalías del esperma y disfunciones sexuales.

Y si una pareja ya está buscando un embarazo, mantener el consumo de tabaco o estar expuesto constantemente al humo puede reducir las posibilidades de éxito, incluso, podría afectar la respuesta a algunos tratamientos de fertilidad.

Dejar de fumar puede ser un paso importante para mejorar las posibilidades de concebir, especialistas recomiendan suspender el consumo de cigarros y vapeadores con anticipación, idealmente al menos tres meses antes de intentar un embarazo, y hacerlo con acompañamiento profesional.