Infectólogo advierte que dolor lumbar y fiebre pueden ser síntomas de dengue

El médico infectólogo Ernesto Navarro alertó sobre la confusión entre los síntomas del dengue y los de una gripe común. El especialista destacó que el dolor lumbar intenso y la fiebre son señales características de la enfermedad transmitida por el zancudo.

Explicó que en El Salvador se reportan alrededor de 176 casos sospechosos en la última semana epidemiológica, aunque las muertes han sido mínimas. Advirtió que los niños, al no expresar bien sus síntomas, pueden llegar deshidratados a los centros hospitalarios y requerir cuidados intensivos.

Recordó que la automedicación con aspirina está contraindicada y que la consulta médica temprana es clave para evitar complicaciones.