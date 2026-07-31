Infantino defiende proyecto para FIFA Forward Enterprise

La UEFA anunció que ninguna de sus 55 selecciones nacionales jugará en competiciones de la FIFA mientras siga en pie el plan FIFA Forward Enterprise, la propuesta de Gianni Infantino para vender hasta un 20% de una nueva filial comercial a inversionistas privados, con derechos sobre la Copa del Mundo.

En un comunicado unánime, las 55 federaciones europeas exigen que la FIFA abandone por completo la propuesta, con garantías vinculantes de que nunca más lo intentará.

La Concacaf y sus 41 asociaciones incluyendo El Salvador rechazaron la propuesta al considerar que careció de un debido proceso, transparencia y revisión por los órganos de gobernanza. Además, solicitaron que se evalúe el uso de las reservas financieras de la FIFA para fortalecer el programa FIFA Forward y exigieron que cualquier iniciativa futura cumpla con los estatutos de la organización.

La FIFA había fijado un plazo a las federaciones: respaldar el plan o perder un pago único de hasta 20 millones de dólares por asociación. Expertos ya advierten que la crisis pone en riesgo la participación de Europa en el mundial 2030.