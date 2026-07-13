Inés de Ramón, pareja de Brad Pitt, presente en la victoria de España ante Bélgica

Inés de Ramón, pareja actual de Brad Pitt, ha acaparado la atención internacional durante el partido España vs Bélgica, que se disputó el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y que culminó con la victoria de la selección española por 2-1.

La presencia de la pareja en las gradas no solo generó interés por su relación sentimental, que ha sido descrita por allegados al actor como un vínculo asentado en la estabilidad y la serenidad, sino también por las raíces madrileñas de Inés de Ramón, que la convierten en la segunda española vinculada sentimentalmente al intérprete.

La clasificación de España a las semifinales del Mundial, que supone la segunda en su historia tras la obtenida en 2010 cuando consiguió su única estrella, reunió en el estadio a una amplia nómina de celebridades internacionales y españolas.

La pareja, que se conoció a través de un amigo en común y mantuvo un perfil bajo durante los primeros meses, ha incrementado su visibilidad desde su primera aparición pública en un concierto de U2.