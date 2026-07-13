Industriales de El Salvador denuncian competencia desleal de China e India

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, señaló que existe un incremento de la competencia desleal en productos provenientes de China e India, con casos de falsificaciones de marcas y contrabando que afectan la capacidad de competir en igualdad de condiciones.

Además, advirtió que es difícil desarrollar un Tratado de Libre Comercio con China en estas circunstancias.

Arriaza indicó que el TLC con el país asiático no está avanzando y que cualquier acuerdo debería ser muy específico y claro para contrarrestar los problemas que afectan no solo a El Salvador sino al comercio mundial.

El sector industrial pide abordar este tema con urgencia para proteger la producción nacional.