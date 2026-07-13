Industria salvadoreña crece 4.4 % pese a desafíos

El Producto Interno Bruto industrial registró un crecimiento del 4.4 % durante el primer trimestre de este año, según la Asociación Salvadoreña de Industriales. Este resultado fue impulsado por sectores como textil y confección, alimentos y bebidas, metalmecánica, farmacéutica, calzado, empaques, papel, cartón y plástico, entre otros.

Estados Unidos y Centroamérica continúan siendo los principales destinos de las exportaciones salvadoreñas.

Sin embargo, factores como el incremento en los costos de la cadena de suministro y los fletes, derivados de conflictos internacionales, han generado impactos en el desempeño del sector industrial.

Otro de los temas prioritarios para la industria es solicitar que los productos que actualmente mantienen un arancel recíproco del 10 % con Estados Unidos sean considerados para una reducción al 0 %, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al mercado.

Promover el mercado nacional, fortalecer la unión aduanera y ampliar las oportunidades comerciales con Estados Unidos forman parte de las metas del sector para avanzar con el Plan de Desarrollo Industrial, que contempla acciones hasta 2029.