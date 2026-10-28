Incremento de precios de la canasta básica

En septiembre la canasta básica alimentaria de la zona urbana costó 18.33 dólares más, respecto a la de enero cuando era de 250.82 dólares, es decir que actualmente según cifras oficiales llegó a 269.15 dólares, un incremento del 7.3%.

En esta canasta para una familia de al menos tres integrantes incluyen huevos, frijoles, verduras, azúcar, carnes, pan francés, tortillas y leche.

Esto significaría mayor gasto para las familias salvadoreñas teniendo en cuenta que el salario mínimo en la industria es de 408.80 dólares al mes mientras que en maquilas es de 402.32 dólares.

Pero hay algunos de los alimentos que muestran aumentos marcados, por ejemplo, la carne con un incremento por persona de 6.12% por cada 60 gramos.

De acuerdo a la tabla oficial el consumo por persona de huevos es de 28 gramos, esa porción aumentó 10.48% desde enero a septiembre.

Y en ese mismo periodo las verduras es decir la papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil, repollo muestran el mayor incremento de 20.55% si se mide un consumo de 127 gramos por integrante de la familia entre el mes de enero y septiembre.

Mientras que el área rural, la canasta básica alimentaria alcanzó los $191.04 en septiembre. Lo que representa un incremento mensual de $1.40. Un estudio de la Universidad de El Salvador reveló que el 96.6% de los encuestados identificó los alimentos entre los productos cuyos precios habían aumentado y afectaban su capacidad de compra.

Y que 71.2% participantes había reducido sus gastos en productos o servicios básicos durante el último año.